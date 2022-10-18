Гауляйтер сальдо заставляет жителей оккупированной Херсонщины перебраться на левый берег Днепра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Гауляйтер Херсонщины владимир сальдо фактически заставляет жителей нескольких населенных пунктов Херсонщины перебраться на левый берег Днепра, передает УНН.

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"Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с запланированным разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по Днепру. В такой ситуации мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра", - сказал сальдо в обращении.

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По его словам, "это решение вызвано созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение было отражено".

сальдо также призвал "сохранять спокойствие".

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Напомним

По данным Генштаба, российские захватчики усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации так называемых “государственных” учреждений. Из Херсона на временно оккупированную территорию Крыма вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда.