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В кремле анонсировали заседание Совбеза на 19 октября: росСМИ не исключают возможность введения военного положения

В кремле анонсировали заседание Совбеза на 19 октября: росСМИ не исключают возможность введения военного положения

КИЕВ. 18 октября. УНН. В кремле анонсировали заседание Совета безопасности 19 октября - с выступлением дмитрия медведева. Источники издания «Верстка» в Совете Федерации сообщили о возможном введении военного положения. Представитель президента рф дмитрий песков заявил, что заседание будет плановым, передает УНН со ссылкой на Медузу.

Детали

Согласно сообщению пресс-службы Кремля, на завтрашнем заседании Совета безопасности будут обсуждаться вопросы, связанные с миграцией. Заседание проведет российский диктатор владимир путин в режиме видеоконференции. На нем с докладом выступит заместитель председателя Совета безопасности дмитрий медведев.

Издание «Верстка» сообщило, что российские сенаторы получили СМС о том, что завтрашнее пленарное заседание Совета Федерации продолжится после перерыва с 17:00 (обычно оно завершается в 15:00).

Два источника издания утверждают, что повестка дня Совета Федерации будет связана с повесткой дня заседания Совета безопасности, в которой заявлены миграционные вопросы.

Опрошенные «Версткой» сенаторы предположили, что завтра может быть введено военное положение, либо будут кадровые перестановки в силовом блоке правительства.

Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков заявил, что заседание Совета безопасности будет плановым. «Это заседание, такие заседания готовятся заранее. Безусловно, там миграционная политика именно вопросы, которые были согласованы», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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