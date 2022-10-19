В Украине возобновили оформление аренды земли

КИЕВ. 19 октября. УНН. Верховная Рада окончательно приняла законопроект №7636 о восстановлении оформления аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, передает УНН.

Цитата

“Парламент окончательно принял законопроект №7636, предусматривающий восстановление системы оформления прав аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения. С начала военных действий в Украине был приостановлен ряд процессов регистрации земельных участков. Это была вынужденная мера, чтобы предотвратить злоупотребления, манипуляции или рейдерские захваты земли”, – сообщила Шуляк.

Детали

Законопроект возвращает регистрацию прав аренды земель в Госгеокадастре и Госреестре прав на недвижимое имущество, возобновляет торги на передачу в пользование участков государственной и коммунальной формы собственности.

Напомним

Сегодня Рада на пленарном заседании приняла за основу правительственный законопроект №8008, предусматривающий недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга граждан россии или тех, кто поддерживает вооруженную агрессию против Украины.