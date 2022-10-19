Министр обороны Израиля перед разговором с Резниковым: мы не продаем оружие Украине

КИЕВ. 19 октября. УНН. Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что его страна продолжит оказывать медицинскую и гуманитарную помощь Украине, однако о военной помощи речь не идет, пишет УНН со ссылкой на Haaretz.

Цитата

"Я хочу четко заявить, что мы не продаем оружие Украине", - сказал Ганц в эфире местного радио во вторник вечером.

Он сказал, что была отправлена только медицинская и гуманитарная помощь, и что «так будет и впредь», отмечает издание.

"Я министр обороны, и я отвечаю за экспорт израильского оружия", - сказал Ганц.

Детали

По данным издания, в четверг глава МИД Израиля Яир Лапид должен встретиться с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить просьбы Киева о предоставлении помощи. На прошлой неделе высокопоставленные источники заявили, что Израиль не изменит своей позиции по этому вопросу и не будет увеличивать оборонную помощь Украине.

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Заявления Ганца прозвучали в преддверии запланированного на ближайшие дни телефонного разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым, а также предупреждения россии, направленного в Иерусалим ранее на этой неделе, не продавать оружие Украине, указывает Haaretz.

Добавим

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга во вторник заявил, что Украина направит официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить системы противовоздушной обороны.

В то же время, бывший президент россии дмитрий медведев предостерег Израиль от поставок оружия в Украину, заявив, что любой шаг по укреплению Киева нанесет серьезный ущерб двусторонним отношениям.

Ранее министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай призвал предоставить Украине военную помощь на фоне информации о том, что Иран передаст баллистические ракеты россии.

Контекст

Израиль направил Украине гуманитарную помощь, в том числе каски, но отказался от поставок оружия.

Правительство страны стремится поддерживать связи с Москвой и с опаской относится к российскому военному присутствию на северной границе в Сирии, где израильские военные регулярно наносят удары по проиранским элементам.