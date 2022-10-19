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Анкара готова помочь положить конец российско-украинской войне путем переговоров - президент Турции

Анкара готова помочь положить конец российско-украинской войне путем переговоров - президент Турции

КИЕВ. 19 октября. УНН. Турция готова сделать любой вклад, необходимый для прекращения российско-украинской войны путем переговоров, заявил президент Турции Владимиру Зеленскому в среду, передает УНН.

Детали

В телефонном разговоре Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский обсудили последние события в российско-украинской войне, говорится в заявлении Управления связи Турции.

Эрдоган подчеркнул необходимость сохранить видение дипломатического решения, заявив, что Анкара готова предложить любой необходимый вклад для прекращения войны путем переговоров, говорится в заявлении.

Со своей стороны, Зеленский сказал, что два лидера продолжили свой «дружеский диалог» в телефонном разговоре, и что он поблагодарил Эрдогана за «непоколебимую поддержку» Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины.

Добавим

Президент Турции ранее заявлял, что Анкара готова помочь в переговорах между россией и Украиной, чтобы восстановить безопасность Запорожской АЭС.

Эрдоган тогда сказал, что роль Турции в соглашении Черноморской инициативы, которая помогла открыть три украинских порта для экспорта сельскохозяйственной продукции, является примером того, как Анкара может помочь решить проблемы вокруг ЗАЭС.

Источник: УНН
Теги: война, Турция, Реджеп Эрдоган
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