Весной угроза вторжения россиян с территории беларуси может значительно возрасти - ВСУ
КИЕВ. 19 октября. УНН. Сейчас вероятность повторного вторжения российских оккупантов в Украину с территории беларуси очень низкая, однако весной такая угроза может значительно возрасти. Об этом сообщил помощник командующего Объединенных сил ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин в эфире телемарафона, передает УНН.
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«Вероятность повторного вторжения в Украину (россиян из беларуси – ред.) очень низкая, но полностью она не исключается. По нашей оценке, до конца этого года враг не сможет накопить достаточно сил и средств для повторного наступления. А весной такая угроза значительно может возрасти», - рассказал Силкин.
Детали
Он сообщил, что по официальным данным, примерно 10 тыс. мобилизованных военных рф, 100 минометов, 200 боевых бронированных машин и 170 танков находятся на территории беларуси.
Дополнение
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью эстонскому национальному телерадиовещанию ERR заявил, что Украина может принять меры военного характера в адрес республики беларусь, однако подчеркнул, что народ беларуси не желает войны, в отличие от ее некоторых политических деятелей.
Министерство обороны беларуси заявило в понедельник, что проведет "учения" с боевой стрельбой и пуски зенитных управляемых ракет в составе совместной группировки с российскими войсками.
Контекст
беларусь является близким союзником россии, которая оказала материально-техническую и политическую поддержку вторжению Москвы в Украину.
Незадолго до вторжения российские войска прибыли в беларусь для "военных учений", прежде чем начать атаки на украинскую столицу.