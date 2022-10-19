КИЕВ. 19 октября. УНН. Космический телескоп James Webb сфотографировал "Столбы Творения", огромные структуры из газа и пыли, которые изобилуют звездами, сообщило NASA в среду, информирует УНН.

Детали

Мерцание тысяч звезд показано на первом снимке гигантских золотых, медных и коричневых колонн посреди космоса. На концах нескольких столбов ярко-красные пятна, похожие на лаву.

"Это выбросы из все еще формирующихся звезд, возраст которых составляет всего несколько сотен тысяч лет", - говорится в заявлении NASA.

Эти "молодые звезды периодически выбрасывают сверхзвуковые струи, которые сталкиваются с облаками материала, такими как эти толстые столбы", - добавили в космическом агентстве США.

"Столбы Творения" расположены на расстоянии 6500 световых лет от Земли, в туманности Орла нашей галактики Млечный Путь.

Столбы прославились благодаря космическому телескопу Хаббл, который впервые показал их в 1995 году, а затем снова в 2014 году.

Но благодаря инфракрасным возможностям Webb новый телескоп, запущенный в космос менее года назад, может заглянуть сквозь непрозрачность столбов, обнаружив множество новых формирующихся звезд.

Изображение было получено NIRCam James Webb, который улавливает волны ближнего инфракрасного диапазона, невидимого для человеческого глаза.

По данным NASA, новое изображение "поможет исследователям обновить модели звездообразования, определив гораздо более точное количество вновь образовавшихся звезд, а также количество газа и пыли в регионе".

Добавим

Одной из основных целей телескопа James Webb стоимостью 10 миллиардов является изучение жизненного цикла звезд. Еще одно основное направление исследований сосредоточено на экзопланетах, планетах за пределами Солнечной системы Земли.