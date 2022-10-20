Некоторые собаки могут оценивать и осуждать хозяев из-за ошибок - исследование

КИЕВ. 20 октября. УНН. Если собака смотрит на вас сбоку, то может казаться, что она осуждает вас. Японские ученые убеждены, что на самом деле так и есть, но делают так не все собаки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Ученые из Киотского университета, Япония, решили выяснить, могут ли собаки оценивать людей на основе их способностей, то есть умений что-то делать правильно. Исследователи стремились понять, могут ли собаки осуждать человека за совершенные ошибки и менять отношение к нему.

Детали

Как известно, собаки приспособились к жизни в человеческом обществе благодаря процессу одомашнивания и научились распознавать наше поведение и находить правильную связь. Некоторые виды приматов могут делать оценочные суждения, но не было известно о том, способны ли это делать собаки.

В ходе эксперимента ученые использовали 30 собак, которые должны были наблюдать за двумя людьми, у которых была емкость с крышкой. Один человек пытался открыть емкость и добивался успеха, а второй так и не смог открыть крышку. Все это время за действиями людей наблюдали животные.

Позже людям выдали емкости с собачьей едой, которые также нужно было открыть. За этим процессом снова наблюдали собаки, а за ними, со своей стороны, вели наблюдение ученые.

Оказалось, что за действиями человека, который сначала смог открыть крышку емкости, значительно дольше наблюдали самки собак. И они вероятнее подходили именно к этим людям. Ученые пришли к выводу, что именно самки собак, а не самцы, могут лучше распознавать уровень компетентности людей, особенно, если это влияет на самих собак.

В то же время самцы собак не особо интересовались уровнем компетентности людей и могли подойти к любому из них, даже если человек не с первого раза мог открыть крышку емкости с едой.

Так, ученые пришли к выводу, что собаки тайно осуждают и оценивают человека, когда он совершает ошибки, но это делают только самки собак. Самцам практически безразличен уровень способностей человека.

"Получается самки собак определяют уровень компактности человека и относятся к нему по-разному, особенно если это касается самих собак, в частности речь идет о питании", — отмечает Хитоми Чиджиева из Киотского университета.

Предыдущие исследования уже показывали, что самки собак больше настроены на взаимодействие с людьми, чем самцы.

Японские ученые стремятся провести новые эксперименты, чтобы выяснить, как именно половые различия у собак влияют на их отношение к людям. Также предметом будущих исследований станет изучение того, оценивают ли собаки нас как надежного партнера.

Добавим

Канадские ученые изучили 165 собак и их владельцев и выяснили, насколько умны эти животные. Исследователи заявили, что собаки могут понимать любые слова, не только такие как “сидеть”, “лежать”, “голос”. Собаки могут понимать, что такое озеро, прогулка, телевизор и другие значения любых вещей или действий.

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