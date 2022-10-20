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В Украине серьезно повреждено около 40% инфраструктуры – Минэнерго

В Украине серьезно повреждено около 40% инфраструктуры – Минэнерго

КИЕВ. 20 октября. УНН. В результате вражеских ударов около 40% общей инфраструктуры Украины получили серьезные повреждения. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил советник министра по вопросам энергетики Александр Харченко, передает УНН.

Цитата

"К сожалению, по обновленным данным, около 40% общей инфраструктуры серьезно повреждено. Продолжаются работы по ремонту и подключению, однако сегодня и завтра надо ожидать, что будут отключения. Будут отключения не только аварийные, но и плановые, с целью уменьшить нагрузку на электросеть", – сообщил Харченко.

Напомним

19 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение суток враг уничтожил три энергетических объекта. Глава государства призвал украинцев ограничивать потребление электричества. 

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что 20 октября по всей Украине будут вводить ограничения поставок электроэнергии.

Об отключении электроэнергии, которое сегодня может быть с 7:00 по 23:00, должно сообщать облэнерго или другой поставщик услуги. 

Источник: УНН
Теги: Украина, война
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