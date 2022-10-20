Генштаб: угроза наступления рф с севера растет, на этот раз направление может измениться

КИЕВ. 20 октября. УНН. Угроза наступления россии с территории беларуси растет, ведь противник стремится отрезать цепи поставок западного оружия в Украину. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов, передает УНН.

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«Угроза возобновления вооруженными силами рф наступления на северном фронте растет. На этот раз направление может быть изменено на запад белорусско-украинской границы. Для перерезания основных логистических артерий снабжения вооружения и военной техники Украины от стран партнеров», – сообщил Громов.

Он добавил, что на территории беларуси проводятся мероприятия по подготовке к скрытой мобилизации. Кроме того, беларусь продолжает предоставлять свою территорию для запуска баллистических ракет и дронов, а на аэродромах размещены самолеты МиГ-31, которые могут быть вооружены крылатыми ракетами типа “Калибр”.

Напомним

В течение дня российские оккупанты задействовали девять ударных БпЛА “Shahed-136” с территории беларуси. Восемь из них были сбиты.