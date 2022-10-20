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Netflix получил от Украины "Отличие мира"

Netflix получил от Украины "Отличие мира"

КИЕВ. 20 октября. УНН. Стриминговый сервис Netflix получил от Украины "Отличие мира" за поддержку в борьбе с российской агрессией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Минцифры.

Цитата

"Команда Минцифры встретилась с со-СЕО Netflix Тедом Сарандосом, чтобы вручить "Отличие мира", – говорится в сообщении.

Что сделал Netflix для Украины

• полностью ограничил доступ к своему сервису для россиян;

• остановил работу над проектами в россии;

• запустил программу финансовой поддержки для украинских кинематографистов;

• снизил цену для украинских пользователей.

Добавим

"Отличие мира" – награда, которую основал президент Владимир Зеленский для компаний, правительств и мировых политиков, которые больше всего поддерживают Украину.

Напомним

Первой "Отличие мира" от Украины получила компания Google.

Источник: УНН
Теги: Украина
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