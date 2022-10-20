Персонал Ирана в Крыму помогает россии нанести большую летальность Украине - Белый дом

КИЕВ. 20 октября. УНН. Белый дом подтвердил в четверг, что иранский персонал находится в оккупированном россией Крыму, помогая российским силам проводить атаки беспилотников на Украину. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

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"Сегодня мы можем подтвердить, что российские военнослужащие, базирующиеся в Крыму, пилотировали иранские БПЛА, используя их для нанесения ударов по территории Украины, в том числе по Киеву", - заявил на пресс-конференции официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

"По нашим оценкам, иранские военные находились в Крыму и помогали россии в этих операциях".

"Мы обеспокоены тем, что россия может также попытаться приобрести у Ирана современное оружие, такое как ракеты класса "земля-земля", которые почти наверняка будут использоваться для поддержки войны против Украины", - добавил он.

Детали

Он сказал, что иранский персонал, который был развернут на Крымском полуострове, состоит из "инструкторов и некоторой технической поддержки, чтобы помочь россиянам использовать" беспилотники, которые поставил Иран, "с большей летальностью".

Кирби также сказал, что Иран "в настоящее время ведет непосредственные боевые действия на земле", но предупредил, что США будут использовать все средства, чтобы разоблачить, сдержать и противостоять предоставлению Ираном этих боеприпасов против украинского народа.

"Мы собираемся продолжать активно применять все санкции США в отношении торговли оружием как с Россией, так и с Ираном. Мы собираемся затруднить продажу Ираном этого оружия в Россию", - предупредил он.

Дополнение

Замечания Кирби прозвучали на следующий день после того, как официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США располагают "многочисленными доказательствами" того, что россия использует военные беспилотники иранского производства для нападения на Украину.

"В июле Соединенные Штаты начали предупреждать, что Иран планирует передать россии беспилотники для использования в жестокой войне, и теперь у нас есть множество доказательств того, что эти беспилотники используются для нанесения ударов по украинским гражданам и критически важной гражданской инфраструктуре", - сказал Прайс.

Иран отверг обвинения в том, что он поставляет беспилотники отечественного производства рф.