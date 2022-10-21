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Байден "волнуется" о помощи Украине, если республиканцы победят в Конгрессе

Байден "волнуется" о помощи Украине, если республиканцы победят в Конгрессе

КИЕВ. 21 октября. УНН. Президент Джо Байден выразил обеспокоенность перспективами будущей помощи США Украине, если республиканцы получат контроль над одной или обеими палатами Конгресса США на выборах 8 ноября, передает УНН со ссылкой на Reuters.

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"Я обеспокоен", - сказал Байден журналистам во время остановки в магазине сэндвичей в Питтсбурге, когда его спросили о влиянии на помощь Украине в случае победы республиканцев.

Детали

Байден был в Питтсбурге, проводя кампанию за демократа Джона Феттермана, чья гонка в Сенате США против республиканца Мехмета Оза поможет определить, сохранят ли демократы контроль над Сенатом.

В последние дни лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти заявил, что "не захочет выписывать карт-бланш" для помощи Украине, если республиканцы возьмут контроль над Палатой представителей у демократов на промежуточных выборах.

Республиканцы делятся на тех, кто видит необходимость обуздать россию, и тех, кто предпочитает более изоляционную внешнюю политику.

Добавим

После нападения рф Соединенные Штаты предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более 17,5 миллиарда долларов.

Источник: УНН
Теги: США, война, Джо Байден
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