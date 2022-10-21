лукашенко: беларусь не готовится вступать в войну

КИЕВ. 21 октября. УНН. Самопровозглашенный правитель беларуси александр лукашенко заявил в пятницу, что Минск не готовится к вступлению в войну во время визита для осмотра беспилотников в военном центре на западе страны, передает УНН со ссылкой на "Пул Первого".

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лукашенко показали беспилотники белорусского производства, которые, по его словам, могут прикрывать границу с Украиной.

лукашенко заявил, что не хочет использовать это оружие против соседа.

"Не хотелось бы, чтобы эти беспилотники использовались в Украине, - сказал 68-летний правитель. - Ведь украинцы - наш народ".

Он добавил, что беларусь продаст беспилотники "любому, кто их купит".

По его словам, Минск не хочет ввязываться ни в какую войну.

"Мы никуда ехать не собираемся. На сегодняшний день войны нет. Она нам не нужна", - сказал он.

Дополнение

беларусь финансово и политически зависит от своего ключевого союзника россии.

лукашенко позволил разместить российские войска в беларуси и начать вторжение в Украину с белорусской территории.

В понедельник лукашенко заявлял, что Украина якобы готовит "нападение" на беларусь и объявил о развертывании совместных войск с россией.