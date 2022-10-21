Трамп имел секретные документы по Ирану и Китаю в доме во Флориде - СМИ

КИЕВ. 21 октября. УНН. Документы, изъятые из дома бывшего президента Дональда Трампа во Флориде в августе, включали очень секретные разведывательные данные об Иране и Китае, которые могли разоблачить методы шпионажа США, сообщила в пятницу газета Washington Post, передает УНН.

Детали

Среди документов, извлеченных следователями министерства юстиции, был один, в котором описывалась ракетная программа Ирана, и еще один, в котором «описывалась очень секретная разведывательная работа, направленная на Китай», сообщает Post со ссылкой на людей, знакомых с этим делом.

Во время рейда следователи изъяли около 11 000 документов, чтобы восстановить то, что, по словам правительства, должно находиться в архивах США, но Трамп незаконно забрал с собой, когда покидал Белый дом в январе 2021 года.

Среди них было чуть более 100 секретных документов, некоторые из них были классифицированы как совершенно секретные и обычно хранились в строгом секрете, и доступ к ним имели лишь несколько человек.

Однако в Мар-а-Лаго их держали в местах, в том числе в личном кабинете Трампа, с небольшой охраной, по данным Министерства юстиции.

Министерство юстиции оправдало рейд соображениями национальной безопасности, указав, что Трампа подозревают в нарушении Закона о шпионаже, который запрещает хранение и обмен крайне конфиденциальными документами, касающимися национальной обороны.

Но Трампу не было предъявлено обвинение. После того, как Трамп подал в суд, суд назначил независимого «специалиста» для проверки документов, чтобы увидеть, какие из них могут подпадать под его претензии на привилегии над ними.

Многие документы, в которых правительственные отчеты смешаны с личными юридическими и финансовыми документами Трампа, а также вырезками из прессы и сувенирами, будут возвращены бывшему президенту.

Министерство юстиции заявило, что среди официальных правительственных записей было только 15 документов, привилегия которых оспаривается обеими сторонами.