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Комиссия по беспорядкам в Капитолии США вызывает Трампа в суд

Комиссия по беспорядкам в Капитолии США вызывает Трампа в суд

КИЕВ. 22 октября. УНН. Комитет Палаты представителей, который расследует нападение сторонников Дональда Трампа на Капитолий США 6 января 2021 года, заявил в пятницу, что направил бывшему президенту повестку в суд с требованием предоставить документы и показания под присягой, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Повестка требует, чтобы документы были поданы в специальный комитет 6 января - до 4 ноября, а Трамп появился для дачи показаний, начиная с 14 ноября или около того.

"Как показали наши слушания, мы собрали неопровержимые доказательства, в том числе от десятков ваших бывших назначенцев и сотрудников, что вы лично организовали и руководили многокомпонентной попыткой отменить президентские выборы 2020 года и помешать мирной передаче власти", - написал комитет в письме Трампу в пятницу.

Семь членов комитета Палаты представителей от Демократической партии и двое членов от республиканцев единогласно проголосовали 13 октября за вызов Трампа в суд, что может привести к уголовному преследованию, если он не подчинится.

Источник: УНН
Теги: Дональд Трамп
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