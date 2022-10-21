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Байден прогнозирует победу демократов на промежуточных выборах

Байден прогнозирует победу демократов на промежуточных выборах

КИЕВ. 21 октября. УНН. Президент Джо Байден выразил уверенность, что на ноябрьских промежуточных выборах победа будет в пользу демократов, несмотря на то, что опросы отдают предпочтение республиканцам в гонке, которая определит, какая партия будет контролировать Конгресс США, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Сразу после поездки в Пенсильванию в четверг, чтобы поддержать Джона Феттермана, вице-губернатора штата и кандидата от Демократической партии в Сенат США, Байден сказал, что победы законодателей и экономические тенденции подтолкнут демократов к победе.

"Опросы проводились повсюду, - сказал Байден журналистам в Белом доме после разговора о дефиците бюджета США. - Я думаю, что в последние дни мы увидим еще один переход на нашу сторону".

Байден сказал, что "хорошие новости" для экономики включают падение цен на бензин в 46 из 50 штатов США и рекордно низкий уровень безработицы в штатах.

"Выборы - это не референдум, это выбор, - сказал Байден. - Посмотрите, что я унаследовал и что я сделал".

Президент сказал, что республиканцы хотели сделать сокращение налогов из эпохи Трампа постоянным, отменить 15-процентный минимальный корпоративный налог и иметь несколько планов по сокращению помощи по социальному обеспечению.

Байден отметил, что такая политика приведет к большему богатству для очень богатых и более высокой инфляции для среднего класса.

"Это выбор, который стоит перед нами. Вот почему я думаю, что у нас все будет хорошо".

Добавим

Однако эта хорошая новость не нравится многим американцам, которые не впечатлены работой Байдена и ставят опасения по поводу инфляции и экономики выше массовых расстрелов, абортов или внешней политики.

Республиканцы обвинили политику Байдена в высокой инфляции в США и росте преступности.

Источник: УНН
Теги: Джо Байден
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