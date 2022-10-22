Режим экономии электроэнергии в Украине надолго - Центр исследований энергетики

КИЕВ. 22 октября. УНН. Советник министра по вопросам энергетики и директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что режим экономии света в Украине надолго, в энергетической системе есть много оборудования, которое быстро и полноценно восстановить не удастся, его изготовление требует времени, информирует УНН.

Детали

На сегодня от 30 до 40% энергетической инфраструктуры Украины повреждено.

"Сейчас ремонтные работы продолжаются круглосуточно. Повреждено большое количество трансформаторных подстанций" - сказал Харченко.

Он добавил: именно поэтому "Укрэнерго" ограничивает потребителей, чтобы система вообще могла работать, украинцам надо учиться экономить и уменьшать количество потребления электроэнергии.

"Мы должны понимать, что ситуация с экономией с нами надолго. В энергетической системе есть много оборудования, которое быстро и полноценно восстановить не удастся. Его изготовление требует времени – от нескольких месяцев до года. Завершится это все не раньше, чем через несколько месяцев после того, как мы отразим все атаки", - отметил Харченко.

Дополнение

Украина пока не нуждается в импорте электроэнергии из Европы. Если украинцы будут эффективно экономить потребление электричества, то государству удастся отказаться от принудительных отключений.

Напомним

Вследствие вражеских ударов почти 40% общей инфраструктуры Украины получили серьезные повреждения.