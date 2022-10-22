Кислица: Иран уже сейчас должен ощутить серьезные последствия содействия россии в войне против Украины

КИЕВ. 22 октября. УНН. На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Украина приветствует решительные шаги со стороны многих членов Совбеза ООН относительно немедленного расследования поставок Ираном беспилотников россии, передает УНН.

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Кислица отметил, что Иран уже сейчас должен ощутить серьезные последствия своих незаконных действий, которые способствуют эскалации российской агрессивной войны против Украины.

"Мы призываем все государства рассмотреть любые возможные шаги для прекращения такого рода поставок БПЛА, ракетных и обычных вооружений из Ирана", - сказал он.

Также Кислица добавил, что Украина полностью согласна с тем, что расследование ООН должно начаться немедленно. Он отметил, что Киев уже пригласил экспертов ООН посетить Украину для осмотра найденных БПЛА иранского происхождения с целью содействия выполнению соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН от 2015 года.

Такие поставки из Ирана "являются вопиющим нарушением Совместного комплексного плана, подписанного Китаем, Францией, Германией, Великобританией, США, Европейским Союзом и самой россией, а затем принятого резолюцией СБ ООН 2231 (2015)", отметил Кислица. Согласно приложению В к этой резолюции, запреты были наложены на поставку, продажу или передачу в Иран или из Ирана соответствующего оружия, и это, по словам постпреда, касается иранских беспилотников.

Кислица также напомнил, что в сентябре БПЛА с маркировкой "Герань-2" были захвачены ВСУ и "после технической экспертизы оказались похожими" на иранские БПЛА Shahed-136, способны доставлять груз на дальность более 300 км и полностью соответствуют техническим параметрам, определенным в упомянутом документе. 15 октября Украина официально обратилась к председателю СБ ООН по поводу этих нарушений и просила начать соответствующие расследования.

Он отметил, что в то же время, есть еще более тревожная информация о твердых намерениях россии продолжить дальнейшие атаки на Украину с применением новейших иранских ракетных систем и БПЛА, включая баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, способные поражать цели на расстоянии 300 км и 700 км.

Напомним

На заседании Совета Безопасности ООН постоянный координатор системы ООН в Украине Дениз Браун заявила, что почти 18 миллионов человек, или более 40% населения Украины нуждаются в гуманитарной помощи.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека по состоянию на 18 октября зафиксировало 15 956 жертв среди гражданских - 6 322 человека погибли, 9 634 ранены.

Постоянный представитель россии при ООН василий небензя покинул зал заседания Совета Безопасности ООН, чтобы, как он заявил, не слышать выступления постпреда Украины Сергея Кислицы.