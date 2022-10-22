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ISW: оккупанты хотят взорвать дамбу Каховской ГЭС и обвинить в этом Украину

ISW: оккупанты хотят взорвать дамбу Каховской ГЭС и обвинить в этом Украину

КИЕВ. 22 октября. УНН. Институт изучения войны (ISW) пишет, что российские оккупанты, вероятно, попытаются взорвать дамбу Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и обвинить в подрыве Украину, передает УНН.

Цитата

"Российские войска, вероятно, попытаются взорвать плотину Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), чтобы прикрыть свой отход и не позволить украинским войскам преследовать российские силы вглубь Херсонской области", - говорится в сообщении.

Детали

ISW пишет, что российские оккупанты вероятнее всего обвинят Украину в подрыве плотины.

Также аналитики добавляют, что Украина не имеет материальной заинтересованности в подрыве плотины, который может затопить 80 украинских городов и переместить сотни тысяч людей, а также нанести ущерб и без того напряженному электроснабжению в Украине.

"россия, однако, имеет все основания пытаться обеспечить прикрытие своим отступающим силам и расширить реку Днепр, которую украинским войскам необходимо будет пересечь для продолжения контрнаступления. Любые заявления о том, что российские войска не взорвут дамбу из-за беспокойства относительно водоснабжения Крыма, являются абсурдными", - говорится в сообщении.

Добавим 

Российские оккупанты заминировали Каховскую ГЭС еще в апреле, а сейчас минируют шлюзы и опоры.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией
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