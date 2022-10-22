Укрэнерго: масштаб повреждений от ударов сопоставим или больше последствий прошлой недели, вводят отключения света

КИЕВ. 22 октября. УНН. Российские войска сегодня ударили ракетами по энергообъектам на западе Украины, масштабы сопоставимы или даже больше последствий атак на прошлой неделе. В Киеве и 10 областях применены ограничения энергоснабжения, сообщили в Укрэнерго, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня, 22 октября, рашисты совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщается, ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" приступят к восстановлению, как только спасатели ГСЧС ликвидируют последствия ракетных попаданий. "Специалисты “Укрэнерго” принимают все меры для скорейшего восстановления электроснабжения в регионах, которые сейчас остались без света", - отметили в компании.

"Также сейчас вынужденно применены ограничения энергоснабжения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены террористическими ракетными атаками.

Добавим

Потребителей призывают экономно потреблять электроэнергию в течение всего дня и особенно в пиковые часы потребления - с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.