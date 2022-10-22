ВРУ снизила процентную ставку до 0,25% на кредиты по термомодернизации зданий бюджетной сферы

КИЕВ. 22 октября. УНН. Верховная Рада Украины снизила процентную ставку до 0,25% на кредиты, которые берутся для термомодернизации административных зданий, школ и больниц. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает УНН.

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«Принято решение о снижении процентной ставки по кредитам, которые берутся для термомодернизации административных зданий, школ и больниц – до 0,25% годовых. Средства на эти проекты в размере 300 млн евро были выделены Европейским инвестиционным банком. Теперь их реализация станет еще более доступной для местных общин, на балансе которых преимущественно и находятся указанные объекты», — сообщил Гетманцев.

Напомним

Ранее Гетманцев сообщал, что проект бюджета на 2023 год будет выглядеть как бюджет воюющей страны, где почти половина расходов будет направлена на оборону, а треть – на социальную помощь.