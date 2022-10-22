Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,89 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Архив
3615

ВРУ снизила процентную ставку до 0,25% на кредиты по термомодернизации зданий бюджетной сферы

ВРУ снизила процентную ставку до 0,25% на кредиты по термомодернизации зданий бюджетной сферы

КИЕВ. 22 октября. УНН. Верховная Рада Украины снизила процентную ставку до 0,25% на кредиты, которые берутся для термомодернизации административных зданий, школ и больниц. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает УНН.

Цитата

«Принято решение о снижении процентной ставки по кредитам, которые берутся для термомодернизации административных зданий, школ и больниц – до 0,25% годовых. Средства на эти проекты в размере 300 млн евро были выделены Европейским инвестиционным банком. Теперь их реализация станет еще более доступной для местных общин, на балансе которых преимущественно и находятся указанные объекты», — сообщил Гетманцев.

Напомним

Ранее Гетманцев сообщал, что проект бюджета на 2023 год будет выглядеть как бюджет воюющей страны, где почти половина расходов будет направлена на оборону, а треть – на социальную помощь.

Источник: УНН
Теги: ВР, кредит, ВРУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.