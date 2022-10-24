Шольц пообещал отправить Украине еще три системы ПВО IRIS-T как можно скорее

КИЕВ. 24 октября. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ как можно скорее отправит Украине еще три системы ПВО IRIS-T. Об этом он сообщил в Берлине на открытии V украинско-немецкий экономический форум, передает УНН.

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«Атаки россии на гражданскую инфраструктуру показывают, что нужно сделать все, чтобы отстроить и защитить украинские города, села, мосты, улицы и железнодорожное полотно. Поэтому я очень рад, что наши зенитно-ракетные комплексы и зенитные самоходные установки, а теперь еще и IRIS-T уже есть в Украине…Эта система может в принципе защитить большой город. Еще три такие установки мы поставим в Украину как можно скорее», - сказал Шольц.

Он отметил, что Германия будет поддерживать Украину сколько потребуется.

«Это касается и периода войны, а также восстановления. Вы можете положиться на Германию, на ЕС и других друзей в мире», - отметил Шольц.

Дополнение

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что система противовоздушной обороны IRIS-T, которую передала Германия, уже прошла первое боевое крещение в Украине.

12 октября министр обороны Алексей Резников сообщил, что система противовоздушной обороны IRIS-T уже в Украине.