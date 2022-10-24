Германия может увеличить оборонную поддержку Украины до 2 млрд евро

КИЕВ. 24 октября. УНН. В Правительстве Германии планируют выступить с предложением об увеличении в 2023 году бюджета на оборонную поддержку Украины с 697 млн евро до 2 млрд евро. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram по итогам встречи с министром финансов Германии Кристианом Линднером, передает УНН.

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"Увеличение финансирования оборонной поддержки Украины и исключение россии из FATF обсудили с Федеральным министром финансов Германии Кристианом Линднером. В Правительстве Германии планируют выступить с предложением об увеличении в 2023 году бюджета на оборонную поддержку Украины с 697 млн евро до 2 млрд евро. Выразил министру благодарность от государства и всех украинцев за поддержку этой инициативы", - написал Шмыгаль.

По его словам он с Министром финансов Украины рассказали о насущных потребностях в восстановлении энергетической инфраструктуры, а также обсудили дальнейшее финансовое сотрудничество в долгосрочной перспективе и поддержку Германией выделения макрофинансовой помощи от ЕС.

"Поблагодарили ФРГ за поддержку санкций против агрессора. Рассчитываем на принятие решения об исключении россии из Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF)", - сообщил Шмыгаль.

Дополнение

Министр обороны Кристин Ламбрехт и министр иностранных дел Анналена Бербок в письме к министру финансов Кристиану Линднеру призвали увеличить сумму в 697 миллионов долларов, уже запланированную в бюджете Германии на 2023 год для помощи украинским военным, примерно до 2,17 миллиарда долларов.

Берлин подвергся некоторой критике со стороны официальных лиц Киева и в самой Германии за отказ послать в Украину тяжелое вооружение, такие как боевые танки. Берлин заявляет, что хочет координировать любые подобные шаги со своими союзниками.