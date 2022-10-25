Кулеба рассказал о вопросах, которые рассматривают на Крымской платформе в Загребе

КИЕВ. 25 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире общенационального марафона рассказал о вопросах, которые рассматривают на Крымской платформе в Загребе. Об этом пишет УНН.

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"Шаг номер один, чтобы было достаточно оружия, военного оборудования для того, чтобы выйти на админграницу с Крымом. Это изменит полностью стратегически ситуацию, и именно над этим мы сейчас работаем", — рассказал Кулеба.

"Признание россии государством-спонсором терроризма — это дом, который надо строить по кирпичикам. Несколько дней назад группа Ермака-Макфола провозгласила одной из важных задач именно ограничение прав россии в FATF. А через несколько дней после этого заявления FATF существенно ограничила россию в правах. И это шаг, который приближает россию к получению статуса спонсора терроризма", — отметил министр.

Как отметил глава МИД, сейчас Крымская платформа собрала около 200 экспертов со всего мира.

Напомним

24 октября в Загребе (Хорватия) стартовала дискуссионная программа парламентского саммита "Крымской платформы". Одной из гостьей саммита стала представительница США Нэнси Пелоси.