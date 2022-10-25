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"Пока не поздно, уходите из Украины": Данилов отреагировал на призывы кадырова уничтожать украинские города

"Пока не поздно, уходите из Украины": Данилов отреагировал на призывы кадырова уничтожать украинские города

КИЕВ. 25 октября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отреагировал на призывы главы чечни рамзана кадырова уничтожать украинские города. В своем Twitter он посоветовал чеченцам бежать из Украины и защищать Ичкерию от российской федерации, передает УНН.

Цитата

“Пока не поздно, уходите из Украины и воюйте за независимость Ичкерии – это лучшая гарантия, чтобы россия во второй раз не стерла с земли город Джохар (Грозный). Если не уничтожить рф, они вернутся, чтобы снова убивать чеченских женщин и детей. Вы же не забыли”, – написал Данилов.

Контекст

Глава чечни рамзан кадыров в своем Телеграм-канале записал голосовое сообщение, где назвал “слабыми” ответы российской армии на обстрелы территорий, которые он считает российскими, и призвал “стереть украинские города с лица земли”.

“Мы отвечаем слабо. Если прилетел снаряд в нашу сторону, в наш регион, то надо стереть с земли города, чтобы был виден дальний горизонт, чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону”, – сказал кадыров.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Рамзан Кадыров, Алексей Данилов
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