Президент Германии прятался в укрытии во время воздушной тревоги в Черниговской области

КИЕВ. 25 октября. УНН. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Корюковку Черниговской области прятался в укрытии из-за воздушной тревоги. Об этом сообщает издание Spiegel, передает УНН.

Детали

По прибытии Штайнмайера в Корюковку была объявлена воздушная тревога. Как отметили, разговор с гражданскими президенту Германии пришлось продолжить в укрытии.

Цитата

"Это дало нам особенно четкое представление о тех условиях, в которых ежедневно живут люди", – сказал Штайнмайер журналистам после проведения в укрытии полтора часа.

Напомним

25 октября в Украину приехал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину.