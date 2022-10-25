Новости: Политика
25 октября 2022, 16:08 • Каролина Гайдук • 13125
Президент Германии прятался в укрытии во время воздушной тревоги в Черниговской области
КИЕВ. 25 октября. УНН. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Корюковку Черниговской области прятался в укрытии из-за воздушной тревоги. Об этом сообщает издание Spiegel, передает УНН.
Детали
По прибытии Штайнмайера в Корюковку была объявлена воздушная тревога. Как отметили, разговор с гражданскими президенту Германии пришлось продолжить в укрытии.
Цитата
"Это дало нам особенно четкое представление о тех условиях, в которых ежедневно живут люди", – сказал Штайнмайер журналистам после проведения в укрытии полтора часа.
Напомним
25 октября в Украину приехал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину.
Источник: УНН
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