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"Та самая чертова дюжина": Данилов отреагировал на заседание совбеза рф

"Та самая чертова дюжина": Данилов отреагировал на заседание совбеза рф

Алексей Данилов

КИЕВ. 26 октября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на экстренное заседание совбеза рф, заявив, что 13 членов - та самая "чертова дюжина", передает УНН.

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“путинский Совбез – это 13 членов, та самая "чертова дюжина". И кому здесь нужна "десатанизация"? Но у нас есть замечательные экзорцисты с большой практикой и опытом. ВСУ спешат на помощь”, – написал Данилов в Twitter.

Дополнение

Сегодня российский диктатор владимир путин встретится с постоянными членами совета безопасности россии.

Помощник секретаря совбеза рф алексей павлов назвал ещё одну причину, по которой россия развязала войну в Украине. По его словам, в Украине нужно провести "десатанизацию", поскольку там "сотни сект".

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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