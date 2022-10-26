Вижу шаги вперед: Зеленский сделал обнадеживающее заявление о сотрудничестве с Израилем

КИЕВ. 26 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский доволен качеством диалога, которое было достигнуто в последнее время в сотрудничестве Украины и Израиля. Об этом Глава государства сказал во время совместного брифинга с президентом Республики Гвинея-Бисау в Киеве, передает УНН со ссылкой на ОП.

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«Скажу вам честно, я доволен последними днями. Мы начали работать. Не буду говорить деталей, потому что работали наши разведки, но я хочу сказать: после большой паузы я вижу эти шаги вперед», – отметил Зеленский.

В то же время Президент отметил, что Украина ожидала более тесного сотрудничества с этой страной с самого начала полномасштабного вторжения, поскольку Израиль – это государство, которое в деталях знает, что такое война и трагедия, а израильское общество полностью поддерживает украинцев.

«Нам нужна помощь и политическое лидерство Израиля. И, как я сказал, в последние дни это началось», – констатировал Зеленский.

Также Зеленский отметил, что вопросу двустороннего сотрудничества Украины и Израиля сейчас посвящено немало времени, ведь есть большое желание, чтобы между двумя государствами отношения были такими же теплыми, как и между обществами. Зеленский отметил положительный трек по Израилю.

Дополнение

Издание New York Times сообщало, что Израиль предоставил Украине разведывательные данные, которые будут полезны для поражения иранских беспилотников.

Ранее Зеленский призвал Израиль определиться, с кем он: с демократическим миром, или с теми, кто закрывает глаза на российский террор.