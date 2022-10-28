Бюджет-2023 хотят принять до 10 ноября

КИЕВ. 28 октября. УНН. В политической партии "Слуга народа" ожидают, что Государственный бюджет на 2023 год примут во втором чтении до 10 ноября, пишет УНН.

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"Бюджет примут во втором чтении до 10 ноября", - говорится в сообщении политсилы в Telegram.

Детали

О деталях рассказала народный депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа: "Планировалось, что бюджет будет принят в конце октября, но сейчас эти даты изменились на начало ноября", - отметила нардеп в эфире телемарафона.

Нардеп указала, что это происходит, "из-за того, что продолжаются переговоры с МВФ", чтобы понять, будет ли новая программа сотрудничества с Фондом, и соответственно планировать бюджет.

Так, сообщается, что дефицит главной сметы на 2023 год будет беспрецедентно высок - 38 млрд долл.

"Мы (народные депутаты - ред.) были достаточно сдержанны, в этом году было гораздо меньше поправок, (...) и расходы депутаты при рассмотрении бюджета не увеличивали", - рассказала Пидласа.

Детали

Ранее в "Слуге народа" указывали, что Верховная Рада ожидает рекомендаций от миссии Международного валютного фонда по Украине, после учета которых будет готова принимать Государственный бюджет на 2023 год.