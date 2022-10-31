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путин использует по крайней мере трех двойников - ГУР МО

путин использует по крайней мере трех двойников - ГУР МО

КИЕВ. 31 октября. УНН. кремль использует людей, которым для сходства с российским диктатором сделали пластические операции. Об этом начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил изданию “Daily Mail”, передает УНН.

Детали

Руководитель военной разведки Украины рассказал, что в прошлом уже выявляли двойников путина, которые заменяли его в “особых случаях”, но сейчас это “обычная практика”.

“Мы знаем о трех лицах, которые постоянно появляются, но сколько их, мы не знаем. Они все делали пластические операции, чтобы быть похожими. Единственное, что их выдает, это их рост. Это видно на видео и фото. Также жестикуляция, язык тела и мочки ушей, поскольку они уникальны для каждого человека”, – отметил начальник ГУР МО Украины.

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В 2023 году российский диктатор владимир путин уже не будет президентом. Его отправят в санаторий для лечения, из которого он уже не выйдет как лидер россии. Об этом сообщил экс-глава британской разведки Ричард Дирлав.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин
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