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Украина сама себе запретила вести с нами переговоры, - путин

Украина сама себе запретила вести с нами переговоры, - путин

Брифинг российского лидера

Источник: Соцсети

КИЕВ. 31 октября. УНН. Российский президент владимир путин провел показательный брифинг с журналистами. Он заявил, что Украина сама себе запретила вести переговоры с россией и обвинил украинскую сторону в “нежелании” их проведения, пишет УНН.

Детали

Российский президент в очередной раз обвинил Украину в “нежелании” проведения мирных переговоров с россией.

Цитата

“Надо сесть за стол переговоров и договариваться. Вот мы с ними в Стамбуле договорились, а они (украинская сторона — ред.) взяли и выбросили все в корзину... А теперь они сами себе запретили с нами говорить. Как мы можем сейчас обсуждать какие-то договоренности, если с той стороны нет желания с нами говорить?” — сказал Путин.

Лидер страны-террористки в который раз упомянул российскую “добрую волю” и, что россия готова на переговоры с Украиной.

Напомним

Во время показательного брифинга с журналистами путин заявил, что массированные российские удары в Украине — это частичный ответ за атаку на Севастополь.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, переговоры, заявления

В тексте упоминаются

Путин Владимир
Путин Владимир
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