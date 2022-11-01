россия повредила около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины - Зеленский

КИЕВ. 1 ноября. УНН. россия повредила в Украине около 40% всей энергетической инфраструктуры. Об этом на встрече с комиссаром Европейского Союза по вопросам энергетики Кадри Симсон заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

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“Владимир Зеленский проинформировал еврокомиссара о последствиях энергетического терроризма со стороны россии, которая серьезно повредила уже около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС, а также о мерах, которые принимает наше государство для стабилизации работы энергосети”, – информирует пресс-служба Офиса Президента.

Дополнение

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что главным идеологом и лоббистом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины является заместитель администрации президента россии сергей кириенко, который хорошо разбирается в сфере энергетики благодаря работе в росатоме.