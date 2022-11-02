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3 ноября продолжится движение через "зерновой коридор", - Курбаков

3 ноября продолжится движение через "зерновой коридор", - Курбаков
Источник: Ройтерс

КИЕВ. 2 ноября. УНН. 3 ноября движение через “зерновой коридор” продолжится, сообщил Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в своем Twitter. Ожидается прохождение восьми судов с сельхозпродукцией. Об этом информирует УНН.

Детали

Кубраков объявил, что после однодневной паузы в четверг, 3 ноября, движение судов с украинской сельхозпродукцией по коридору безопасности в рамках "зерновой сделки" возобновится.

В субботу россия заявила о приостановлении зернового соглашения, заключенного Москвой, Турцией, Украиной и ООН. В Кремле утверждают, что больше не могут гарантировать безопасного прохождения кораблей из Украины через Черное море, объясняя это атакой на корабли Черноморского флота в Севастополе.

Три другие стороны соглашения - ООН, Украина и Турция - сначала продолжили пропускать суда без участия России, но во вторник объявили, что в среду, "зерновой коридор" не будет работать.

Напомним

Координатор ООН по Черноморской зерновой инициативе Амир Абдулла во вторник вечером сообщил, что надеется, что движение сухогрузов с продовольствием из украинских портов в четверг возобновится.

Источник: УНН
Теги: зерно, Украина
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