Бюджет-2023 принят: что закладывают в главный финансовый документ
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о Государственном бюджете на 2023 год – рекордно загодя, сообщил народный депутат из финансового комитета Ярослав Железняк, пишет УНН.
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"Парламент принял Госбюджет на 2023 год во втором чтении и в целом", - сообщил Железняк в четверг, 3 ноября, в Telegram.
Детали
По данным нардепа, "за" проголосовали 295 депутатов, воздержались – 35, против – 0.
"Это рекорд по наиболее раннему принятию Бюджета за историю Украины. Теперь надеемся, что международные партнеры оценят нашу пунктуальность и полностью профинансируют заложенный, тоже рекордный, дефицит в размере 38 млрд долл." – написал Железняк.
При этом нардеп Алексей Гончаренко в Telegram подтвердил принятие главной сметы страны и, в частности, отметил главные, по его мнению, проблемы бюджета: "1. Увеличены расходы на "Марафон". Не смотря на то, что Рада в первом чтении не поддержала это. Неожиданно именно 1,6 млрд грн было включено в финансирование Минкульта. Напомню, что именно эту сумму хотели потратить на "Марафон". То есть, по сути, эта "скрытая" сумма в бюджете Минкульта пойдет на него. 2. Расходы на оборону не увеличились, но (!!!!) увеличили финансирование строительства дорог. 3. Значительно расширились требования к Нацбанку по финансированию экономики".
Что заложено в Бюджет-2023
При подготовке проекта государственного бюджета на 2023 год ко II чтению скорректированы основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития на 2023 год (уточнены по более консервативным предположениям), на которых доработаны бюджетные показатели, в частности:
- уточненный прогноз номинального ВВП составляет 6 279,3 млрд грн (предыдущий прогноз – 6 399 млрд грн),
- реальный рост ВВП – на уровне 3,2% (предварительный прогноз – 4,6%),
- индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) – 128% (предварительный прогноз – 130%),
- корректировка предположений относительно обменного курса гривны к доллару США на конец 2023 г. – 45,8 грн/долл. США (предыдущий прогноз – 50 грн/долл. США), при этом среднегодовое его значение остается без изменений (прогноз – 42,2 грн/долл. США).
Общие показатели проекта государственного бюджета на 2023 год в доработанном правительством ко второму чтению законопроекте изменены против первого чтения следующим образом:
- доходы увеличены на 50,1 млрд грн (на 3,9%), в т.ч. по общему фонду – на 26,5 млрд грн, специальному фонду – на 23,6 млрд грн;
- расходы увеличены на 66,8 млрд грн (на 2,7%), в т.ч. по общему фонду – на 43,2 млрд грн, по специальному фонду - на 23,6 млрд грн;
- предоставление кредитов увеличено на 0,02 млрд грн по специальному фонду;
- дефицит (финансирование) увеличен на 16,7 млрд грн (на 1,3%) по общему фонду. Таким образом, предельный объем дефицита государственного бюджета предлагается установить на уровне 20,6% прогнозного ВВП.
В доработанном законопроекте, как указано, предлагается не изменять размеры минимальной зарплаты и прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц. Вместе с тем, предусмотрено поручение правительству по разработке вопроса об увеличении расходов для повышения размеров прожиточного минимума и минимальной зарплаты на 2023 год после прекращения военного положения, исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного бюджета и оценки обоснованности дополнительной потребности в бюджетных средствах.
Что касается доходов, то увеличены прогнозные показатели: средств, перечисляемых НБУ (на 51,6 млрд грн); НДС по ввезенным на таможенную территорию Украины товарам (на 27,1 млрд грн); налога и сбора на доходы физических лиц (на 14,8 млрд грн.); акцизного налога с ввозимых на таможенную территорию подакцизных товаров (продукции) (на 7 млрд грн). При этом уменьшены прогнозные показатели: рентной платы за использование недр для добычи природного газа (на 23,45 млрд грн); налога на прибыль предприятий (на 21,3 млрд грн); НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения (на 6 млрд грн).
Что касается долговых показателей и финансирования, то увеличен прогноз внешних заимствований на 16,7 млрд грн (до 1 442,9 млрд грн), соответственно увеличен предельный объем государственного долга на конец 2023 г. до 6 422,7 млрд грн, что составляет 102,3% прогнозного ВВП.
Что касается расходов, то общий ресурс на нацбезопасность и оборону не изменился и составляет 1 141,1 млрд грн (или 18,2% ВВП), при этом увеличены, в частности, расходы на:
- финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда – на 38,9 млрд грн;
- мероприятия за счет средств фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии - на 16,1 млрд грн (в связи с увеличением прогноза средств от НБУ, которые являются источником формирования этого фонда);
- расходы государственного дорожного фонда (в связи с увеличением прогноза отдельных доходов, которые являются источниками формирования этого фонда) – на 7 млрд грн, из них на: развитие сети и содержание автомобильных дорог государственного значения – на 4,2 млрд грн; субвенцию местным бюджетам на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах – на 2,46 млрд грн;
- мероприятия по некоторым бюджетным программам Министерства культуры и информационной политики – в общей сложности на 1,6 млрд грн;
- судебную власть – на 1,3 млрд грн (из них Государственной судебной администрации – на 1,1 млрд грн);
- мероприятия по некоторым бюджетным программам Министерства образования и науки – в общей сложности на 0,56 млрд грн.
Относительно некоторых вопросов регионального развития и межбюджетных отношений, то:
- увеличены трансферты из государственного бюджета местным бюджетам на 2 518,6 млн грн, в частности, по специальному фонду - на 2 464,6 млн грн (увеличена на эту сумму субвенция на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значение улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах);
- предусмотрены по общему фонду расходы по бюджетной программе «Государственный фонд регионального развития» на сумму 2 млрд грн. Вместе с тем, на эту цель из специального фонда предусмотрено направление 100% акцизного налога с произведенных в Украине и с ввезенных на таможенную территорию Украины сигарил свыше общего объема, определенного в сумме 831 млн грн, при условии внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс Украины.