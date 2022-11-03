Тегеран предложил Киеву провести встречу для изучения данных о применении иранских дронов в Украине

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канани отреагировал на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в котором он заявлял о безжалостных последствиях в случае помощи рф. Канани назвал эти заявления эмоциональными и призвал Киев провести встречу на уровне экспертов для изучения данных о применении иранских беспилотников в Украине. Об этом сообщает МИД Ирана, передает УНН.

Детали

Сообщается, что реагируя на заявления министра иностранных дел Украины, пресс-секретарь МИД Насер Канани подчеркнул якобы активный нейтралитет Исламской Республики Иран в отношении войны в Украине и заявил: эмоциональные заявления и голословные обвинения не помогут разрешить кризис в Украине.

Посоветовав украинской стороне быть реалистом, представитель МИД добавил: «Вместо того, чтобы выдвигать и выдвигать ложные обвинения против Исламской Республики Иран, власти этой страны должны откликнуться на конструктивные предложения нашей страны провести двустороннюю техническую и экспертную встречу с целью предоставления документации по их претензиям».

Кроме того, Канани категорически отрицал передачу какого-либо оружия и техники в рф для использования в войне в Украине.

Дополнение

Кулеба созвонился с главой МИД Ирана и потребовал немедленно прекратить поставки оружия в россию.

Иран готовится отправить примерно 1000 дополнительных единиц оружия, включая баллистические ракеты малого радиуса действия “земля-земля” и больше ударных беспилотников в россию для использования в войне против Украины.

Иран и россия углубляют свое экономическое сотрудничество. Представители обеих стран во вторник подписали четыре декларации о намерениях углубления экономического сотрудничества, сообщили иранские государственные СМИ и российское правительство.