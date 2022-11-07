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Венгрия не будет вносить финансовый вклад в кредит Евросоюза для Украины

Венгрия не будет вносить финансовый вклад в кредит Евросоюза для Украины

Петер Сийярто

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Венгрия не будет вносить финансовый вклад в долгосрочный кредит Европейского Союза для поддержки Украины в 2023 году на суму 18 млрд евро. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает УНН со ссылкой на Portfolio.

Цитата

«Мы готовы продолжать финансовую поддержку на основе двустороннего соглашения между Украиной и Венгрией. Но мы, конечно, не будем поддерживать какие-либо совместные заимствования Евросоюза в этой сфере», - сказал Сийярто.

По его словам, Венгрия уже оказала достаточную финасовою помощь Украине при помощи совместных заимствований в период пандемии коронавируса.

«Мы поддерживали совместное заимствование во время эпидемии коронавируса, но этого было более чем достаточно», - отметил он.

Дополнение

Европейский Союз на следующей неделе представит план помощи Украине на 2023 год на 18 миллиардов евро.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Венгрия
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