Пока над Херсоном не развевается украинский флаг, нет смысла говорить об уходе рф - Подоляк

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Пока рано говорить о выводе российских войск из Херсона. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, передает УНН со ссылкой на Reuters.

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"Нужно отделять слова от дела... Пока над Херсоном не развевается украинский флаг, нет смысла говорить об уходе россии", – отметил Подоляк в заявлении Reuters.

По его словам, "Украина не принимает эти заявления (россии) во внимание".

"О выводе российских войск из Херсона говорить пока рано: в городе содержится группировка с рф, в регион стягивается дополнительная живая сила... Наши вооруженные силы работают по своему плану: разведка, оценка рисков, эффективная контратака", - добавил советник руководителя ОП.

Ранее

министр обороны россии сергей шойгу приказал вывести русские войска с правого берега Херсонской области.

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