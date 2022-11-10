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россия мобилизовала 270 тысяч человек и не может справиться с обеспечением - Маляр

россия мобилизовала 270 тысяч человек и не может справиться с обеспечением - Маляр

КИЕВ. 10 ноября. УНН. По состоянию на первую декаду ноября россия смогла мобилизовать 270 тысяч человек. Однако сохраняются проблемы с их материально-техническим обеспечением. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает корреспондент УНН.

Цитата

«российская федерация продолжает проводить так называемую частичную мобилизацию, и, по имеющейся информации, по состоянию на первую декаду ноября призвано более 270 тысяч человек из 300 тысяч запланированных. Сохраняются проблемы относительно отсутствия в достаточном количестве казарменно-жилищного фонда, учебно-материальной базы и вещевого имущества для обеспечения мобилизованного личного состава, а также инструкторов для их надлежащей подготовки к боевым действиям», – сообщила Маляр.

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Напомним

По данным ГУР, мобилизованные в рф вынуждены сами покупать форму и снаряжение, не хватает ни денег, ни еды.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, мобилизация, война
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