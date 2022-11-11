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Арестович рассказал о наступлении ВСУ уже на левом берегу Днепра

Арестович рассказал о наступлении ВСУ уже на левом берегу Днепра

Алексей Арестович

Источник: Сайт ОП

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Советник Офиса Президента Алексей Арестович в разговоре с российским оппозиционером, адвокатом, журналистом Марком Фейгиным рассказал о наступлении ВСУ уже на левом берегу реки Днепр и создании там системы обороны, передает УНН.

Цитата

"А мы не будем брать на левом берегу. Наверное... Форсирование – это всегда тяжелая операция, связанная с большими потерями. В лоб атакует только российская армия в 21 веке. Мы уже давно так не делаем. Просто приедем в то место и в то время, когда они не будут ждать, и будет им полное счастье", – рассказал Арестович.

Напомним

Министр обороны России Сергей шойгу приказал вывести русские войска с правого берега Херсонской области.

Добавим

По неофициальным данным в пригороде Херсона звучат автоматные очереди. Также люди заметили, что россияне начали убегать из города даже на моторных лодках. Некоторые военные России переодеваются в гражданскую одежду и живут в заброшенных квартирах.

Источник: УНН
Теги: война с Россией, Алексей Арестович
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