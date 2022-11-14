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Украинскую делегацию на G20 будет представлять посол Украины в Индонезии

Украинскую делегацию на G20 будет представлять посол Украины в Индонезии

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Украинскую делегацию на саммите G20 будет де-факто представлять посол Украины в Индонезии Василий Гамянин. Об этом журналисту УНН сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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"Согласно протоколу, украинскую делегацию возглавляет Президент Украины, участвующий в саммите онлайн. На Бали физически присутствует посол Украины в Индонезии, представляющий там нашу делегацию де-факто", - сказал Николенко.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G20, который состоится на Бали в Индонезии. Глава государства подчеркнул, что выступит на саммите G20 с обращением во вторник.

Верховная Рада Украины зарегистрировала постановление о призыве к участникам саммита G20 исключить россию из состава этой организации.

Источник: УНН
Теги: G20, Украина, Индонезия
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