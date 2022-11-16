Сдвиг есть: Зеленский о предоставлении Израилем средств ПВО

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с украинскими СМИ заявил о сдвигах в украинско-израильских отношениях за последнее время. Он отметил, что удалось вернуть контакт с нынешним премьер-министром Беньямином Нетаньяху, передает УНН.

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“Сдвиги были в том, что у нас вернулся контакт с Нетаньяху – с новым старым премьер-министром Израиля. У нас был нормальный предметный разговор. Список предметности предоставляла наша сторона. Мы передали все нюансы, связанные с air defence – это номер один. И он заверил меня, что как можно скорее разберется с этим вопросом. Подумает, где он реально может нам помочь и вернется с ответом”, – сказал Зеленский.

Детали

Президент добавил, что израильская сторона, в очередной раз, получила от Украины перечень того, в чем больше всего нуждается.

Зеленский отметил, что Украину интересует не оружие, которым можно атаковать врагов – а системы противовоздушной защиты.

Дополнение

Издание Bloomberg сообщило, что после нескольких месяцев нежелания поставлять оружие Украине, Израиль смягчает свое сопротивление оказанию военной помощи, потому что растущая поддержка Ираном российского вторжения превращается в угрозу безопасности Израиля.

Среди причин, почему Израиль не хотел активно участвовать в поставках оружия, указывались опасения, что враждебность Москвы может иметь прямые последствия для безопасности на Ближнем Востоке и для русских евреев. Израиль регулярно наносит удары Сирии в районах, где россия контролирует воздушное пространство, чтобы помешать Ирану поставлять туда свои марионетки.