Канада предоставит дополнительную помощь украинской армии на 34 млн долларов

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Канада предоставит украинской армии дополнительную помощь на 34 миллиона канадских долларов, в том числе зимней одеждой. Соответствующее заявление разместила у себя в Twitter министерша обороны Канады Анита Ананд, пишет УНН.

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«Во время заседания Контактной группы по обороне Украины я объявила, что Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму 34 миллиона канадских долларов в виде камер для дронов, устройств спутниковой связи и зимнего снаряжения», – написала Ананд.

В понедельник премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь на полмиллиарда канадских долларов.

Как подчеркнула Ананд в своем сообщении, «я возобновила заверения министра Алексея Резникова, что Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму 500 миллионов канадских долларов».

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Ранее в среду Трюдо объявил о продлении до конца 2023 канадской миссии в Великобритании для обучения украинских военных во время саммита G20 в Индонезии.

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