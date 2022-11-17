Канада предоставит дополнительную помощь украинской армии на 34 млн долларов
Анита Ананд на заседании "Раммштайн 7"
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Канада предоставит украинской армии дополнительную помощь на 34 миллиона канадских долларов, в том числе зимней одеждой. Соответствующее заявление разместила у себя в Twitter министерша обороны Канады Анита Ананд, пишет УНН.
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«Во время заседания Контактной группы по обороне Украины я объявила, что Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму 34 миллиона канадских долларов в виде камер для дронов, устройств спутниковой связи и зимнего снаряжения», – написала Ананд.
В понедельник премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь на полмиллиарда канадских долларов.
Как подчеркнула Ананд в своем сообщении, «я возобновила заверения министра Алексея Резникова, что Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму 500 миллионов канадских долларов».
Добавим
Ранее в среду Трюдо объявил о продлении до конца 2023 канадской миссии в Великобритании для обучения украинских военных во время саммита G20 в Индонезии.
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