Германия выделила 1 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Посольство Германии в Украине выделило 1 млн евро неотложной помощи Фонду энергетической поддержки Украины, передает УНН.

Цитата

"В ответ на многочисленные атаки России на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины Федеральное министерство иностранных дел Германии выделяет 1 млн евро в качестве неотложной помощи, которая будет внесена в Фонд энергетической поддержки Украины", — говорится в сообщении.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что на восстановление генерации поврежденных ТЭС и ТЭЦ нужно более 2,5 миллиарда гривен, а на ремонт объектов операторов системы распределения электроэнергии – около 5 миллиардов.