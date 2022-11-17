У США заканчивается оружие и боеприпасы для Украины – CNN

КИЕВ. 17 ноября. УНН. По мере наступления первой полноценной зимы в период войны россии против Украины, в Соединенных Штатах сообщают о дефиците некоторых боеприпасов и высокоточных систем вооружения, которые ранее передавали Киеву для борьбы с российской агрессией, пишет УНН со ссылкой на CNN.

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"Нагрузка на запасы вооружений, и способность промышленной базы США удовлетворять спрос является одной из ключевых проблем, с которыми сталкивается администрация Байдена, поскольку США продолжают отправлять в Украину оружие на миллиарды долларов для поддержки ее борьбы с россией”, – отмечает издание.

Детали

Так, один из чиновников заявил, что запасы определенных системы уменьшаются в арсеналах США. На данный момент существует "ограниченное количество" избыточных запасов, которые США могут отправить.

По словам источников, наибольшую обеспокоенность среди систем вооружений, которыми США удовлетворяют спрос Украины, являются 155-мм артиллерийские боеприпасы и переносные зенитные ракеты Stinger.

Некоторые источники также выразили обеспокоенность производством дополнительных систем вооружений, включая противорадиолокационные ракеты HARMs, ракеты класса "земля-земля" GMLRS и переносные противотанковые ракеты Javelin, несмотря на то, что США перешли к наращиванию производства этих и других систем.

“Впервые через два десятилетия ... США не принимают непосредственного участия в конфликте. Не имея необходимости производить оружие и боеприпасы для войны, США не выработали достаточное количество материальных средств, необходимых для поддержания длительного конфликта высокой интенсивности”, – пишет издание.

В то же время, в Пентагоне утверждают, что этот кризис не влияет на боеготовность США, поскольку поставляемое оружие Украине не идет из того арсенала, которые США хранят для собственных нужд.

“Но серьезность проблемы является источником прений в Министерстве обороны, Хотя США не смогут предоставлять Украине высокотехнологичное вооружение столь долго, оценка того, "исчерпываются" ли запасы США – субъективна”, – сказал один высокопоставленный представитель Минобороны.

Еще несколько чиновников подчеркнули, что США никогда не поставят под угрозу свою боеготовность, и каждая поставка оценивается с точки зрения ее влияния на стратегические резервы и военные планы Соединенных Штатов.

Официальные лица отмечают, что и министр обороны Ллойд Остин, и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли внимательно следят за уровнем американских запасов.

Источники считают, что одной из причин обеспокоенности низким уровнем запасов является то, что промышленная база США не успевает удовлетворять спрос достаточно быстро. Кроме того, европейские союзники не могут в достаточной степени удовлетворить запросы украинских военных из-за необходимости поддерживать поставки собственных сил.

"Становится все труднее и труднее. Мы думали, что эта война закончится через несколько дней, но теперь она может длиться годами. В то время, когда глобальные цепи поставок разрушаются, Западу будет очень трудно удовлетворить потребности на столь высоком уровне", – заявил член комитета по разведке Палаты представителей Майк Квигли.

Добавим

Во время заседания Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн-7"), глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и их союзники в зимнее время будут укреплять оборону Украины.

По данным израильского издания Haaretz, после просьбы США, Израиль приобрел "стратегическое оборудование" для Украины на миллионы долларов.