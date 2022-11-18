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Украина должна получить следующий транш макрофина в 2,5 млрд евро на следующей неделе - Еврокомиссия

Украина должна получить следующий транш макрофина в 2,5 млрд евро на следующей неделе - Еврокомиссия

Валдис Домбровскис

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Украина должна получить следующий транш макрофинансовой помощи ЕС в начале следующей недели, сообщил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис на совместной с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем пресс-конференции в Киеве в пятницу, пишет УНН.

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"Мы поддерживаем неотложные потребности Украины в финансировании через программы макрофинансовой помощи, и следующий платеж в размере 2,5 млрд евро должен поступить в Украину 22 ноября", - сообщил Домбровскис.

"Уже на следующей неделе ожидаем получить от ЕС 2,5 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом, в частности, говорили с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом", - отметил по этому поводу у Telegram Шмыгаль по итогам переговоров.

Дополнение

20 сентября Совет ЕС одобрил дополнительную макрофинансовую помощь Украине в размере 5 млрд евро.

Этот транш является частью пакета макрофинансовой помощи ЕС Украине на сумму до 9 млрд евро, объявленного Европейской комиссией 18 мая и одобренного Европейским советом 23-24 июня.

Первые 2 млрд евро из транша в 5 миллиардов Украина получила 18 октября.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Еврокомиссия, помощь, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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