Украина привлечет 4,5 млрд долларов гранта от МБРР и Международной ассоциации развития
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Кабинет министров на заседании принял два решения, которые помогут получить дополнительно 4,5 млрд долларов гранта от Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития. Об этом сообщил председатель Правительства Денис Шмыгаль, передает УНН.
Цитата
“Сегодня принимаем два решения, которые помогут получить дополнительно 4,5 млрд долларов гранта от Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития”, – сказал он.
Детали
По его словам, эти средства — часть крупного проекта по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине.
Они пойдут на зарплаты бюджетникам, в том числе учителям и врачам. А также на соцвыплаты людям с инвалидностью и внутриперемещенным лицам.
Дополнение
С начала полномасштабного вторжения Украина получила более 23 миллиардов долларов международной помощи, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.