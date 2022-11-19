"Зерновая инициатива": за 2 дня из украинских портов вышло 9 судов с агропродукцией

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В рамках “зерновой инициативы” за 2 дня из портов Большой Одессы вышли 9 судов из 162 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, передает УНН.

Детали

В частности, сегодня отправлен балкер BOZBURUN - M с 40 тысячами тонн пшеницы для Эфиопии. Это уже восьмое по счету судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН в рамках помощи странам Африки и Азии.

В настоящее время в портах Большой Одессы под обработкой 26 судов. На них загружают 1 млн тонн украинской агропродукции.

С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 475 судов, которые экспортировали 11,2 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Дополнение

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально объявил, что после четырехсторонних переговоров достигнуто соглашение о продлении на 120 дней зернового соглашения, разрешающего экспорт агропродукции из портов Украины.

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что зерновое соглашение продлили на четыре месяца.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш заявил о согласии "всех сторон" на продление Черноморской зерновой инициативы, в рамках которой осуществляется экспорт агропродукции из портов Украины.

Украина, ООН, Турция и Россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.