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Не могу себе позволить задержаться надолго: Беленюк уходит из НОК

Не могу себе позволить задержаться надолго: Беленюк уходит из НОК

Жан Беленюк

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк написал заявление с просьбой исключить его из состава членов Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, передает УНН.

Детали

Заявление нардеп обнародовал на своей странице в Facebook.

"В "таком" НОКе не могу себе позволить задержаться надолго. Объяснение в первом комментарии", - написал Беленюк.

В первом же комментарии спортсмен разместил ссылку на сообщение футболиста Романа Зозули о целом ряде новых членов НОК с довольно сомнительной репутацией.

Зозуля отметил, что в НОК попали не только Нестор Шуфрич и Григорий Суркис, которые уже заявили о своем выходе из Комитета. Кроме них, еще два десятка членов комитета являются либо были членами пророссийских партий, таких как “Партия регионов” и “Оппозиционная платформа - За жизнь”, или связанные с криминалом.

Напомним

17 ноября действующий министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт стал новым президентом НОК Украины.

Результаты голосования, которое состоялось во время 37-й Генеральной ассамблеи НОК Украины: Вадим Гутцайт набрал 83,6% голосов, Жан Беленюк – 14,97%, Игорь Малинский – 1,36%.

Также 17 на Генассамблее были избраны новые члены НОК, в том числе ими стали народные депутаты Нестор Шуфрич и Григорий Суркис, ранее входившие в ныне запрещенную в Украине партию “Оппозиционная платформа - За жизнь”. После огласки этой информации в СМИ в НОК сообщили, что Нестор Шуфрич и Григорий Суркис покинут состав Комитета.

Источник: УНН
Теги: спорт, Украина, НОК
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