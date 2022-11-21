Верещук призывает херсонцев эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы страны

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призывает жителей Херсонской области эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы страны, пишет УНН.

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"Обращаюсь к херсонцам. В частности, к уязвимым категориям граждан: женщинам с детьми, пожилым, больным и маломобильным. С учетом сложной ситуации в городе и проблем с инфраструктурой, вы можете эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы страны. Правительство предлагает бесплатную эвакуацию в Кривой Рог, Николаев и Одессу, с возможным дальнейшим перемещением на Кировоградскую, Хмельницкую области или в западные регионы Украины", — заявила министерша.

Детали

Ирина Верещук заверила, что будет бесплатное проживание в приютах, гуманитарная помощь, питание, медицинская поддержка. Также будет предоставлена ​​помощь в оформлении справки ВПЛ и соответствующая денежная помощь от государства и международных организаций.

Сообщить о желании эвакуироваться можно несколькими способами:

▪️ Записаться лично в «Пункте несокрушимости», расположенном на центральной площади Свободы в городе Херсон;

▪️ Позвонить на горячую линию Херсонской ОВА по телефону: (066) 637-49-85 или написать в мессенджеры Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (098) 176-16-98;

▪️ Сообщить в чат-бот волонтерской организации Helping to leave;

Также можно обратиться на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции: 15–48. Или воспользоваться чат-ботом Министерства.

Напомним

В Украине началась добровольная эвакуация из освобожденных от российских оккупантов районов на юге страны.